Запрет на посещение лесов Кубани снимут 13 октября

Ограничение предусмотрено также для въезда транспорта в лес, для сжигания отходов и разведения костров. Борьба с лесными пожарами — один из приоритетов нацпроекта «Экология».

Всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в лесопожарные формирования Кубани закупили 77 единиц техники и 255 единиц оборудования. Обеспеченность составила 96,3 %.

Главная задача проекта — сохранение и улучшение состояния лесов края, отметил и. о. министра природных ресурсов Кубани Сергей Еремин.

«Укомплектование лесопожарных станций региона современной техникой поднимает охрану лесов на новый уровень. Это сокращает время тушения возгораний и площадь, пройденную огнем. Также увеличивается количество патрульных выездов», — добавил он.

Также за лесопожарной обстановкой следят 11 беспилотных летательных комплексов и 40 видеокамер. Разработаны 43 маршрута наземного патрулирования и 29 дополнительных, общая протяженность которых составила свыше 5 тыс. км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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