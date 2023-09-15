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С начала года регоператор собрал 7,7 тыс. тонн вторсырья в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-regoperator-sobral-7-7-tys-tonn-vtorsyrya-v-krasnodarskom-krae
С начала года регоператор собрал 7,7 тыс. тонн вторсырья в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На переработку отправили тонны пластика, металла, макулатуры, тетрапака и стекла. Эту работу проводят в рамках нацпроекта «Экология».

Экономика замкнутого цикла позволяет обеспечить рост за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов, отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани. Сейчас в крае реализуют проект по созданию системы, при которой отходы получат вторую жизнь и станут полезным вторичным материальным ресурсом. Среди основных задач — упростить порядок раздельного сбора мусора, добавили в ведомстве.

Сейчас в рамках профильного нацпроекта в регионе активно внедряют раздельный сбор мусора — появляется все больше отдельных контейнеров для пластика, бумаги и стекла, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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