На Кубани производитель техники для утилизации отходов увеличил выработку на 64%

Компания участвует сразу в двух нацпроектах — «Производительность труда» и «Экология».

При участии экспертов Регионального центра компетенций и благодаря применению бережливых технологий на предприятии снизили время протекания производственного процесса на 53%, запасы на 41%, а выработку увеличили на 64%. Сейчас доля производимого оборудования составляет 28% в общей выручке компании.

«Показатели, достигнутые с помощью бережливых технологий, уже принесли финансовый эффект. В компании есть возможность мобилизовать ресурсы и в следующем году увеличить объем производства в два раза», — отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

Компания работает на рынке с 2011 года. Занимается разработкой и производством уникальных природо- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих зеленую энергетику, переработку и утилизацию отходов. Поставки оборудования кубанского производителя налажены не только в регионы России, но и в страны СНГ, Южной Африки, Латинской Америки, а также в ОАЭ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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