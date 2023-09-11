Мебельная фабрика из Армавира увеличила выработку на 15% благодаря нацпроекту

На мебельной фабрике в рамках нацпроекта «Производительность труда» в течение полугода внедряли бережливые технологии.

На предприятии оптимизировали производственный процесс в цехе изготовления мебельных опор. Благодаря этому ускорили процесс транспортировки деталей при сборке мебельных опор и сократили простой оборудования. Время процесса снизили на 13%, незавершенное производство сократили почти на 12%, а выработка повысилась на 15%.

Фабрика производит столешницы, фасады, стеновые панели, угловые элементы и пластиковую кромку. В год компания выпускает более 500 тыс. изделий.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, среди отраслей больше всего в нацпроект «Производительность труда» вовлечены предприятия обрабатывающего производства — 109 участников.

«Это более 40% от всех кубанских бережливых компаний. Они нацелены на повышение производственной эффективности, которая достигается за счет нахождения потерь, направления внутренних ресурсов на развитие при профессиональной консалтинговой поддержке без значительных капиталовложений», — отметил министр экономики региона.

В Краснодарском крае нацпроект «Производительность труда» охватил более 57 тыс. сотрудников. Участниками нацпроекта стали 280 кубанских предприятий. На некоторых из них эксперты добились максимальных показателей — сократили время производства на 69%, в 2 раза уменьшили запасы, а выработку повысили на 350%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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