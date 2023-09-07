На Кубани застройщик сократил время строительства детсада благодаря бережливым технологиям

Компания — участник нацпроекта «Производительность труда» поделилась опытом внедрения бережливых технологий с другими строительными предприятиями региона на встрече в минэкономики Краснодарского края.

«Перед нами пример сокращения времени некоторых процессов в периметре площадки на 18%. За полгода участия в нацпроекте удалось сократить время перемещения техники и материалов, ускорить обустройство дорог на стройплощадке, внедрить адресное хранение материалов на складе, разработать систему для подготовительного этапа выполнения работ», — отметил глава краевого министерства экономики Алексей Юртаев.

Так, детский сад на улице Конгрессной в Краснодаре уже готов на 99%. Его введут в эксплуатацию до конца сентября. Учебное заведение примет 250 детей.

Кроме того, благодаря участию в нацпроекте подрядчик оптимизировал процесс отделки учебных классов в строящейся школе на 1 тыс. 550 мест в краснодарском микрорайоне «Любимово». Также эксперты Регионального центра компетенций помогли оптимизировать процесс укладки каменной плитки на стройплощадке в станице Елизаветинской, где строят школу на 616 мест.

В ходе встречи отметили, что на некоторых предприятиях экспертам РЦК удалось добиться максимальных показателей — сократить время протекания процесса на 69%, уменьшить запасы в два раза и увеличить выработку на 350%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 280 предприятий Краснодарского края. Для них предусмотрены различные виды господдержки: льготные займы, налоговые преференции, бесплатные образовательные программы и субсидии.