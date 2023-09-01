Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже 280 предприятий Краснодарского края

К внедрению бережливых технологий на производстве привлекли более 57 тыс. сотрудников предприятий региона.

По словам главы минэкономики Кубани Алексея Юртаева, благодаря правильному регулированию производственных процессов удалось увеличить эффективность организаций реального сектора экономики.

«Уже 280 кубанских предприятий стали участниками нацпроекта. В среднем их производительность увеличилась на 30%», — отметил министр.

Инструменты бережливого производства внедряют в компаниях обрабатывающей промышленности, строительной, транспортной, сельскохозяйственной отраслей и сферы торговли. Всего в регионе насчитывается более 1 тыс. предприятий, подходящих под критерии нацпроекта. Их вовлечение позволит обучить бережливым технологиям более 200 тыс. сотрудников. При этом экономический эффект увеличится с 50 млрд до 217 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, для борьбы с дефицитом кадров, повышения квалификации рабочих и разработки образовательных программ в этом году на шести кубанских предприятиях откроют Корпоративные центры опережающей подготовки. Их число планируют увеличить до девяти.

Чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», выручка компании должна составлять от 400 млн рублей в год. При этом доля иностранного капитала не должна превышать 50%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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