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Рост производительности труда в 165% продемонстрировали участники нацпроекта за 3,5 года сельхозпредприятия Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rost-proizvoditelnosti-truda-v-165-prodemonstrirovali-uchastniki-natsproekta-za-3-5-goda-selhozpredpriyatiya-kubani
Рост производительности труда в 165% продемонстрировали участники нацпроекта за 3,5 года сельхозпредприятия Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Свыше 270 краевых предприятий приняли участи в нацпроекте «Производительность труда», среди них 45 работают в АПК.

Новым участником нацпроекта стало предприятие «Виктория-Агро» из Каневского района. Его специализация — разведение крупного рогатого скота, свиней, птиц, производство молока, а также выращивание зерновых культур.

В компанию внедрят инструменты бережливого производства благодаря поддержке Регионального центра компетенций.

«Бережливые технологии позволили не только получить экономические результаты и снижение трудозатрат на местах, но и повлияли на качество работ и услуг, дали возможность по-другому посмотреть на привычные процессы», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Эксперты РЦК планируют включиться в совместную работу с сотрудниками сельхозпредприятия. В ходе работы они должны повысить выработки, увеличить целевые показатели, а также разработать комплекс мер, которые бы оптимизировали производственные процессы. Первые тоги работы будут достигнуты через шесть месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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