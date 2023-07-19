Рост производительности труда в 165% продемонстрировали участники нацпроекта за 3,5 года сельхозпредприятия Кубани

Свыше 270 краевых предприятий приняли участи в нацпроекте «Производительность труда», среди них 45 работают в АПК.

Новым участником нацпроекта стало предприятие «Виктория-Агро» из Каневского района. Его специализация — разведение крупного рогатого скота, свиней, птиц, производство молока, а также выращивание зерновых культур.

В компанию внедрят инструменты бережливого производства благодаря поддержке Регионального центра компетенций.

«Бережливые технологии позволили не только получить экономические результаты и снижение трудозатрат на местах, но и повлияли на качество работ и услуг, дали возможность по-другому посмотреть на привычные процессы», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Эксперты РЦК планируют включиться в совместную работу с сотрудниками сельхозпредприятия. В ходе работы они должны повысить выработки, увеличить целевые показатели, а также разработать комплекс мер, которые бы оптимизировали производственные процессы. Первые тоги работы будут достигнуты через шесть месяцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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