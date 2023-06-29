В четырех муниципалитетах Краснодарского края построят новые поликлиники по нацпроекту

Новые медучреждения появятся в Курганинском, Выселковском, Приморско-Ахтарском районах и в станице Елизаветинской под Краснодаром. Эту работу проведут согласно краевой программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, госконтракты на возведение четырех новых медучреждений уже заключили.

«Это взрослые поликлиники на 500 посещений каждая в Курганинском и Выселковском районах и совмещенная на 450 посещений в Приморско-Ахтарском районе. Еще одну детскую поликлинику на 150 посещений в смену построим в станице Елизаветинской Краснодара», — сообщил губернатор.

Он добавил, что сейчас в разных городах и районах края одновременно по профильному нацпроекту строят и проектируют 19 поликлиник, из которых 8 должны завершить в 2023 году.

Подрядчики приступили к подготовительным работам на объектах. В поликлиники установят высокотехнологичное диагностическое оборудование, в том числе аппараты УЗИ, стоматологические установки. Также закупят оборудование для клинических лабораторий, отделений реабилитации и функциональной диагностики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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