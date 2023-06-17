Реанимационные системы для новорожденных доставили в Красноармейскую ЦРБ по нацпроекту

Медицинское оборудование закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Открытые реанимационные системы для новорожденных установили в роддоме Красноармейской центральной районной больницы.

«Такие системы используют для интенсивной терапии и реанимации новорожденным малышам, в том числе недоношенным. Они обеспечивают доступ к ребенку во время жизненно важных процедур, поддерживают оптимальный температурный режим для маленьких пациентов», — сказал главврач Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.

За прошлый год в больницы Кубани закупили 25 таких реанимационных систем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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