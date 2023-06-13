Кондратьев: в трех станицах Краснодарского края появятся совмещенные поликлиники

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам 13 июня.

Новые совмещенные поликлиники появятся в станицах Новотитаровской, Старощербиновской и Крыловской по нацпроекту «Здравоохранение», отметил губернатор.

«В совмещенных поликлиниках будут принимать как взрослых, так и юных пациентов. Это большие, оснащенные всем необходимым оборудованием медучреждения. В отделениях будут работать все профильные специалисты. Важно, чтобы жители края получали медицинскую помощь в шаговой доступности и комфортных условиях», — сообщил Вениамин Кондратьев.

В Новотитаровской поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, в Старощербиновской — на 450, в Крыловской — на 150. Сейчас на стройплощадках укладывают фундамент и устраивают цокольные этажи.

Всего в городах и районах края сейчас строят 13 учреждений здравоохранения. В ближайшее время начнут строить еще семь, два из которых в Краснодаре, еще по одному в Приморско-Ахтарске, Новороссийске, Темрюке, Курганинском и Выселковском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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