Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пять детских поликлиник строят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-detskih-poliklinik-stroyat-v-krasnodarskom-krae-v-ramkah-natsproekta
Пять детских поликлиник строят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новые поликлиники каждая на 250 посещений в смену появятся в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах. Их строят по нацпроекту «Здравоохранение».

На стройплощадках уже заливают фундаменты и возводят и цокольные этажи.

По словам главврача Павловской ЦРБ Игоря Борисова, из-за нехватки места в детской поликлинике возникают проблемы с полноценным приемом детей.

«Новая трехэтажная поликлиника станет настоящим спасением. Здание строят по индивидуальному проекту, со светлыми и просторными коридорами и кабинетами. Уже начали закупать современное медицинское оборудование», — добавил главврач Павловской ЦРБ.

Всего на Кубани в этому году строят 6 детских поликлиник. В Краснодаре поликлинику строят за счет краевых средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в этом году в Краснодарском крае капитально отремонтируют более 40 больниц и поликлиник.

Статьи
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Чем кормить ребенка в период ЕГЭ для концентрации внимания и придания сил
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Кардиолог перечислила основные меры профилактики инсульта
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Врач назвал основные причины появления рака молочной железы
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Топ-10 продуктов с высоким содержанием клетчатки
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Сколиоз: признаки, диагностика и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях