Пять детских поликлиник строят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта

Новые поликлиники каждая на 250 посещений в смену появятся в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах. Их строят по нацпроекту «Здравоохранение».

На стройплощадках уже заливают фундаменты и возводят и цокольные этажи.

По словам главврача Павловской ЦРБ Игоря Борисова, из-за нехватки места в детской поликлинике возникают проблемы с полноценным приемом детей.

«Новая трехэтажная поликлиника станет настоящим спасением. Здание строят по индивидуальному проекту, со светлыми и просторными коридорами и кабинетами. Уже начали закупать современное медицинское оборудование», — добавил главврач Павловской ЦРБ.

Всего на Кубани в этому году строят 6 детских поликлиник. В Краснодаре поликлинику строят за счет краевых средств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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