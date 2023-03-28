Кондратьев: в этом году в Краснодарском крае капитально отремонтируют более 40 больниц и поликлиник

Всего в 202 года на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения в регионе предусмотрели 14,5 млрд рублей — это в 1,8 раз больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Капитальный ремонт уже идет в шести поликлиниках: в Абинском, Белореченском, Славянском, Динском, Брюховецком и Калининском районах. Еще 35 объектов здравоохранения по всему краю — в основном, это здания районных больниц, будут отремонтированы до конца года», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что капремонт больниц и поликлиник позволит повысить доступность и комфорт медицинского обслуживания для тысяч жителей Кубани.

Медицинские учреждения в регионе ремонтируют в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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