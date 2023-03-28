Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в этом году в Краснодарском крае капитально отремонтируют более 40 больниц и поликлиник

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-etom-godu-v-krasnodarskom-krae-kapitalno-otremontiruyut-bolee-40-bolnits-i-poliklinik
Кондратьев: в этом году в Краснодарском крае капитально отремонтируют более 40 больниц и поликлиник
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в 202 года на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения в регионе предусмотрели 14,5 млрд рублей — это в 1,8 раз больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Капитальный ремонт уже идет в шести поликлиниках: в Абинском, Белореченском, Славянском, Динском, Брюховецком и Калининском районах. Еще 35 объектов здравоохранения по всему краю — в основном, это здания районных больниц, будут отремонтированы до конца года», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что капремонт больниц и поликлиник позволит повысить доступность и комфорт медицинского обслуживания для тысяч жителей Кубани.

Медицинские учреждения в регионе ремонтируют в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в этом году в Краснодарском крае начнут строить 11 поликлиник. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Некоторые из 11 запланированных поликлиник уже начали возводить.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
  2. В Госдуме предложили вдвое сократить рабочий день по пятницам
  3. Ани Лорак после отмены концерта в Краснодаре опровергла сообщения об оказании помощи ВСУ
  4. Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожать с помощью беспилотников
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
Прямой эфир
Мы в соцсетях