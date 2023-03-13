В этом году в Краснодарском крае начнут строить 11 поликлиник
Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова. Некоторые из 11 запланированных поликлиник уже начали возводить.
Новые медицинские учреждения появятся в: Краснодаре (в станице Елизаветинской и поселке Российском), в Новороссийске, Темрюке, Курганинске, Приморско-Ахтарске, а также станицах Новотитаровской (Динской район), Крыловской, Тамань (Темрюкский район), Старощербиновской (Щербиновский район) и Выселки.
В Тамани уже начали строить поликлинику на 350 посещений в смену. В здании совместят блоки детского и взрослого отделений.
«Также укомплектуем медучреждение необходимым оборудованием. Окончание строительства этой поликлиники запланировано на 2025 год», — написала Минькова в Telegram.
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