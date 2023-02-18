Новое медоборудование доставили в городскую поликлинику № 11 в Краснодаре
Общество
18.02.2023 16:36
Для поликлиники закупили новый компьютерный томограф, аппарат УЗИ и цифровой маммограф.
Поликлиника обслуживает свыше 81 тыс. жителей Пашковского жилого массива, хутора Ленина, поселков Курортный, Лорис, Зеленопольский и Дружелюбный.
«Теперь пациенты будут получать качественную медицинскую помощь рядом домом. Благодаря новому КТ и маммографу мы сможем проводить исследования на месте, а не направлять в сторонние медицинские учреждения. Сможем обнаружить патологии и новообразования на ранних стадиях, что в свою очередь позволит назначить своевременное лечение», — цитирует главврача поликлиники № 11 Антона Бондаренко пресс-служба администрации Краснодарского края.
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