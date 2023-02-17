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В горбольнице Сочи установили новый магнитно-резонансный томограф

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorbolnitse-sochi-ustanovili-novyj-magnitno-rezonansnyj-tomograf
В горбольнице Сочи установили новый магнитно-резонансный томограф
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование для городской больницы № 1 Сочи приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Сотрудники уже прошли обучение для работы на аппарате. Благодаря ему время диагностики сократилось вдвое», — сообщил главврач горбольницы № 1 Алексей Шевченко.

Он добавил, что с помощью магнитно-резонансного томографа врачи смогут проводить широкий спектр медицинских исследований пациентам всех возрастов. Это позволит выявлять разные заболевания на ранней стадии.

В прошлом году в медучреждения региона по нацпроекту закупили 5,7 тыс. единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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