Запрет на плавание маломерных судов и плавсредств ввели в акватории Керченского пролива
Ограничения ввели 21:00 27 июля до особого распоряжения в соответствии решением командования Министерства обороны РФ.
Запрет касается всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих госрегистрации, прогулочных, парусных судов, надувных плавсредств и для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфы, сапы и их аналоги.
Ограничения вводятся в районе южнее линии между мысами Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой, включая акваторию Таманского и Динского заливов.
Исключения составляют катера и суда военно-морского флота, пограничных органов и войск нацгвардии РФ.
Кроме того, запрещены постановка на якорь, рыболовство и добыча морских млекопитающих придонными орудиями, взрывные или иные подводные работы, а также плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах восьми якорных стоянок — № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, b, c, d.
Гражданские суда по Керчь-Еникальскому каналу будут ходить в светлое время по графику после досмотра, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.
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