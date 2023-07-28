Запрет на плавание маломерных судов и плавсредств ввели в акватории Керченского пролива

Russia. Kerch. OCTOBER 9, 2022. The Lavrenty transport vessel ferries vehicles and passengers from the Port of Kavkaz on the Krasnodar side of the Kerch Strait to Crimea. Early on October 8, a truck explosion set fire to a fuel train passing Crimean Bridge, three deaths reported. Sergei Malgavko/TASS Россия. Республика Крым. Керчь. Паром "Лаврентий", перевозящий людей и автомобили из порта Кавказ на краснодарской стороне Керченского пролива в Крым. Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. Три человека погибли. Сергей Мальгавко/ТАСС

Ограничения ввели 21:00 27 июля до особого распоряжения в соответствии решением командования Министерства обороны РФ.

Запрет касается всех маломерных судов и плавсредств, в том числе не подлежащих госрегистрации, прогулочных, парусных судов, надувных плавсредств и для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфы, сапы и их аналоги.

Ограничения вводятся в районе южнее линии между мысами Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой, включая акваторию Таманского и Динского заливов.

Исключения составляют катера и суда военно-морского флота, пограничных органов и войск нацгвардии РФ.

Кроме того, запрещены постановка на якорь, рыболовство и добыча морских млекопитающих придонными орудиями, взрывные или иные подводные работы, а также плавание с вытравленной якорь цепью, пролет, зависание, приводнение, летательных аппаратов и другая деятельность в районах восьми якорных стоянок — № 450, № 451, № 452, № 455 и № 471-a, b, c, d.

Гражданские суда по Керчь-Еникальскому каналу будут ходить в светлое время по графику после досмотра, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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