Минобороны: ВСУ попытались атаковать двумя беспилотными катерами корабль ВМФ РФ в Черном море

Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота безуспешно пытались атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами.

Корабль контролировал судоходство в юго-западной части Черного моря — 370 км юго-западнее Севастополя.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тыс. и 800 м. Пострадавших нет. Корабль «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач», — сообщает Минобороны РФ.

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