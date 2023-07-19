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Минобороны РФ предупредило иностранные суда о закрытии гуманитарного коридора в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-predupredilo-inostrannye-suda-o-zakrytii-gumanitarnogo-koridora-v-chernom-more
Минобороны РФ предупредило иностранные суда о закрытии гуманитарного коридора в Черном море
Фото пресс-службы Черноморского флота

Из-за приостановки действия зерновой сделки в северо-западной части Черного моря меняются правила для передвижения судов иностранных государств.

«С 0:00 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в случае появления иностранных судов возле украинских портов в Черном море, страны, под чьим флагом они ходят, будут считать участником украинского конфликта на стороне киевского режима.

Помимо этого, некоторые морские районы в юго-восточной и северо-западной частях международных вод Черного моря объявили временно опасными для судоходства.

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