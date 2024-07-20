Запрет на матрасы и прогулки на катамаранах ввели в Анапе из-за усиления ветра

Утром 20 июля в Анапе поднялся отжимной северо-восточный ветер.

В связи с этим использование матрасов, кругов и любых других надувных плавательных средств в море на всех пляжах запрещено. Также сейчас нельзя выходить на прогулку на катамаранах — отжимной ветер дует с берега и способен в считанные минуты унести плавсредство далеко в открытое море.

«Будьте предельно осторожными, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми», — призвали в мэрии Анапы.

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