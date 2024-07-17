Гидроцикл протаранил катамаран в Анапе, есть пострадавшие

Происшествие случилось вечером 16 июля в районе поселка Большой Утриш.

На расстоянии около 200 метров от берега столкнулись катамаран и гидроцикл. В результате столкновения пострадал один из пассажиров катамарана. Оказалось, что водитель гидроцикла не имел удостоверения на право управления этим транспортом.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц».

Сейчас проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

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