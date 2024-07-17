Пожилого жителя Кубани насмерть раздавило кроссовером во время рыбалки

Несчастный случай со смертельным исходом произошел 16 июля около 13:00 в Шпаковском районе Ставропольского края.

В этот день на территории Егорлыкского водохранилища 73-летний водитель Nissan Qashqai забыл поставить машину на ручной тормоз, из-за чего она покатилась и наехала на 85-летнего мужчину, который был позади транспорта. Оба мужчины приехали к водохранилищу на рыбалку из Лабинска.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. Полицию на место происшествия вызвал водитель кроссовера.

По факту несчастного случая проводится проверка, сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края в Telegram.

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