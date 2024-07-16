В Краснодаре во время блэкаута маршрутка с пассажирами наехала на женщину

Смертельная авария произошла около 16:30 в районе Тургеневского моста.

По предварительным данным, 62-летний водитель за рулем автобуса с 30 пассажирами двигался по улице Буденного. При повороте в сторону улицы Скорняжной он допустил наезд на 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП женщина-пешеход погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ни один из 30 пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадал, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту смертельного ДТП на улице Буденного проводится доследственная проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время блэкаута в Краснодаре были отключены светофоры, встали трамваи и троллейбусы.