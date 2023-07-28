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Запрет на купание ввели на пляжах Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-kupanie-vveli-na-plyazhah-gelendzhika
Запрет на купание ввели на пляжах Геленджика
Фото пресс-службы администрации Сочи

Запрет ввели на всех 69 пляжах Геленджика и округов из-за ухудшения погодных условий.

На всех территориях вывесили красные и черные флаги, о запрете предупреждают спасатели.

«Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено.

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