Запрет на купание ввели на пляжах Геленджика

Запрет ввели на всех 69 пляжах Геленджика и округов из-за ухудшения погодных условий.

На всех территориях вывесили красные и черные флаги, о запрете предупреждают спасатели.

«Убедительная просьба ко всем жителям и гостям Геленджика соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на флаги на пляжных территориях. Берегите себя и своих близких», — сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено.