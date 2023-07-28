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Из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-shtorma-v-sochi-zakryli-vse-plyazhi-kupanie-zapreshheno
Из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи, купание запрещено
Фото пресс-службы администрации Сочи

Опасность формирования смерчей в море ожидается на участке Магри — Веселое с ночи 28 июля до конца дня 29 июля.

Волнение моря ожидается 4–5 баллов. В связи с этим все пляжи закрыты, купание в море запрещено.

Местами на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Все службы города работают в режиме повышенной готовности. Всего сформировано 18 аварийных бригад ресурсоснабжающих организаций — 386 человек и 109 единиц техники.

На шести потенциально опасных участках трассы, которые часто затапливает, стоят дежурные экипажи. Для откачки воды приготовили 61 передвижную станцию, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди с грозами ожидаются 28 и 29 июля в Сочи.

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