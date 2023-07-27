Сильные дожди с грозами ожидаются 28 и 29 июля в Сочи

Все службы города-курорта перешли в усиленный режим работы. За ситуацией следит оперативный штаб.

По данным синоптиков, до конца суток 28 июля, а также в течение суток 29 июля в Сочи прогнозируются сильные дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 20–25 м/с.

На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. Также прогнозируют подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схода малых селевых потоков.

Жителям и гостям Сочи стоит воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае с 27 по 29 июля.