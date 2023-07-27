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Сильные дожди с грозами ожидаются 28 и 29 июля в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozami-ozhidayutsya-28-i-29-iyulya-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Сильные дожди с грозами ожидаются 28 и 29 июля в Сочи
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Все службы города-курорта перешли в усиленный режим работы. За ситуацией следит оперативный штаб.

По данным синоптиков, до конца суток 28 июля, а также в течение суток 29 июля в Сочи прогнозируются сильные дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 20–25 м/с.

На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. Также прогнозируют подъем уровня воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схода малых селевых потоков.

Жителям и гостям Сочи стоит воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни, смерчи и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае с 27 по 29 июля.

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