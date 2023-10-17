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Запрет на контакт с бездомными животными отменили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-kontakt-s-bezdomnymi-zhivotnymi-otmenili-v-krasnodarskom-krae
Запрет на контакт с бездомными животными отменили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Соответствующее постановление, вносящее  изменения в краевое законодательство, подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Документ о внесении изменений в постановление губернатора от 29 марта 2023 года опубликовали 16 октября на официальном интернет-портале администрации Краснодарского края.

«В пункте 5.1 раздела 5 «Мероприятия по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни и здоровью граждан» абзацы пятый и шестой исключить», — говорится в документе.

В этих пунктах мартовского постановления главы региона как раз устанавливались запреты на контакт с бездомными животными и возвращение их в запрещенные места. Таким образом, теперь снова можно возвращать животных без владельцев в места, в которые ранее было запрещено.

При этом запрет на прикорм животных без владельцев на территории населенных пунктов остается в силе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бездомных животных. Этими поправками регионы наделили правом определять порядок обращения с бездомными животными.

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