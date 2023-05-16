Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бездомных животных

Регионы наделят правом определять порядок обращения с бездомными животными.

Согласно документу, у региональных властей появится возможность проводить эвтаназию безнадзорных животных вместо обязанности реализовывать программу по отлову-стерилизации-вакцинации-возврату (ОСВВ). Авторы законопроекта отмечают, что решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе.

По сравнению с 2017 годом, на 2022 год количество случаев нападений бродячих животных на людей снизилось, но в отдельных регионах фиксируют рост. Поэтому, считают авторы, нужны дополнительные меры по защите людей.

По словам председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, у большей части субъектов нет нужных средств для содержания приютов, поэтому выходом могут стать пункты временного содержания, а также есть и другие механизмы, как обязательная регистрация животных, которые регионы смогут запустить самостоятельно, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

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