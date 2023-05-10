Штрафовать хозяев за самовыгул питомцев предложили в Госдуме РФ

Сейчас самовыгул планируют приравнять к выбрасыванию собак на улицу, за что будет грозить штраф в размере МРОТ в зависимости от региона.

Соответствующие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовил депутат Госдумы Александр Спиридонов. Их планируют внести в виде законопроекта уже в мае этого года.

«Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах», — сказал Александр Спиридонов.

Однако сейчас личность хозяина можно установить только с помощью клейма, чипа или адресника, а маркирование животных в России остается добровольным решением хозяина. В связи с этим в законопроект планируют внести обязательное чипирование домашних животных.

Кроме того, в Госдуме планируют обязать заводчиков получать лицензию, чтобы разведение не приводило к большому количеству брошенных животных. Также автор поправок считает необходимым ввести обучение перед покупкой собак, особенно бойцовских пород.

Новый законопроект также предлагает ввести эвтаназию агрессивных бездомных животных безболезненным способом, пишут «Известия».

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