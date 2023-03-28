Запрет на использование беспилотников ввели в Ставропольском крае

Соответствующее постановление 28 марта подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Согласно документу, с 28 марта на территории края запрещается использование беспилотных летательных аппаратов. Исключения сделали для беспилотных гражданских воздушных судов, используемых органами госвласти, подведомственными им учреждениями, а также организаций, которые работают по договору с указанными органами.

Всех владельцев гражданских беспилотников обязали соблюдать правила госучета беспилотников с максимальной массой от 150 г до 30 кг, сделанных в России или ввезенных в нее. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на запуск дронов в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря. Позже ограничение на использование беспилотников ввели на территории Ростовской области и Адыгеи.