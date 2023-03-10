Запрет на использование беспилотников ввели в Адыгее

Соответствующее постановление 10 марта подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Согласно документу, с 10 марта на территории республики запрещается использование беспилотных воздушных судов.

Исключение составляют БПЛА государственных ведомств и органов исполнительной власти, а также организаций, которые работают по договору с указанными органами и подведомственными организациями. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на запуск дронов в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря. Позже ограничение на использование беспилотников ввели на территории Ростовской области.