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Запрет на использование беспилотников ввели в Адыгее

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-ispolzovanie-bespilotnikov-vveli-v-adygee
Запрет на использование беспилотников ввели в Адыгее
Фото Powie, pixabay.com

Соответствующее постановление 10 марта подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Согласно документу, с 10 марта на территории республики запрещается использование беспилотных воздушных судов.

Исключение составляют БПЛА государственных ведомств и органов исполнительной власти, а также организаций, которые работают по договору с указанными органами и подведомственными организациями. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на запуск дронов в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря. Позже ограничение на использование беспилотников ввели на территории Ростовской области.

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