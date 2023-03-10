Запрет на использование беспилотников ввели в Адыгее
Общество
10.03.2023 15:36
Соответствующее постановление 10 марта подписал глава республики Мурат Кумпилов.
Согласно документу, с 10 марта на территории республики запрещается использование беспилотных воздушных судов.
Исключение составляют БПЛА государственных ведомств и органов исполнительной власти, а также организаций, которые работают по договору с указанными органами и подведомственными организациями. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет на запуск дронов в Краснодарском крае вступил в силу 12 декабря. Позже ограничение на использование беспилотников ввели на территории Ростовской области.
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