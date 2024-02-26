Запрет на использование агродронов на юге России вновь продлили

Минобороны РФ не разрешило использовать дроны для обработки сельхозугодий в 2024 году на юге России в связи с установленным временным режимом закрытия неба.

В зону закрытого Минобороны неба входят Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Астраханская, Тамбовская и Липецкая области. Перечисленные регионы участвуют в экспериментально-правовом режиме, которое утвердило правительства в сентябре 2023 года для тестирования в полях агродронов.

Аграрии и эксплуатанты отмечают, что готовы провести работы в полном объеме, однако запрет негативно влияет на отрасль — площади рисоводства выключаются из-за запрета на полеты. Кроме того, применение агродронов позволяет сократить семена почти вдвое, а отсутствие экономии негативно сказывается на стоимости крупы на прилавках.

Также аграрии отмечают, что агродроны летают на высоте 5-7 м, поэтому не попадают в зону полетов боевых дронов и радаров ПВО, сообщает РБК.

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