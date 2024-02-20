На развитие растениеводства в Краснодарском крае выделят более 5 млрд рублей

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на региональном предпосевном совещании, которое прошло в Славянском районе.

Глава региона отметил, что всего на поддержку агропромышленного комплекса в рамках государственной поддержки в текущем году в Краснодарском крае направят около 11 млрд рублей.

«Из них на растениеводство направим свыше 5 млрд рублей. Эти средства необходимо своевременно довести до аграриев в виде грантов и субсидий», — сказал Кондратьев.

Курирующий вопросы сельского хозяйства вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил, что существенную поддержку направят на субсидирование садоводства и зерновых культур — по 1,1 млрд рублей. На виноделие и виноградарство предусмотрели около 1 млрд рублей. На развитие этих направления — еще более 800 млн рублей.

На развитие агрострахования в регионе направят почти 420 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.