Озимой культурой под новый урожай в Краснодарском крае засеяли 1,8 млн гектаров

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в Славянский район.

Глава региона посетил одно из крупнейших сельхозпредприятий муниципалитета — «Приволье». Поля компании на 100% засеяны сортами местной селекции.

Губернатор уточнил, что под урожай 2024 года озимыми культурами в регионе засеяли уже около 1,8 млн га полей.

«Своевременные посевы озимой пшеницы дают нам надежду на достойный урожай. Осталось вырастить, убрать и сохранить зерно», — сказал Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что задача властей — обеспечить аграриев всем необходимым: семенами, техникой и удобрениями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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