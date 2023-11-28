Запрет на экспорт риса предложили продлить на полгода в России

Продлить запрет на экспорт риса из России до 30 июня 2024 года предложили в Минсельхозе РФ.

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы 29 июля. Решение о запрете на вывоз риса было принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.