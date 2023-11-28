Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Запрет на экспорт риса предложили продлить на полгода в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-na-eksport-risa-predlozhili-prodlit-na-polgoda-v-rossii
Запрет на экспорт риса предложили продлить на полгода в России
Фото freepik.com

Продлить запрет на экспорт риса из России до 30 июня 2024 года предложили в Минсельхозе РФ.

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить с 1 января по 30 июня 2024 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в документе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы 29 июля. Решение о запрете на вывоз риса было принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях