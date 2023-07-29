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Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vvelo-vremennyj-zapret-na-vyvoz-risa-i-risovoj-krupy
Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
Фото freepik.com

Запрет на вывоз риса из России будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ограничение одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Решение о запрете на вывоз риса было принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке, говорится в Telegram-канале Правительства РФ.

При этом уточняется, что эти ограничения не будут касаться поставок в государства — члены Евразийского экономического союза, в Абхазию и Южную Осетию.

Также Россия оставляет за собой право и возможность отправлять рис и рисовую крупу в другие страны для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

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