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Запрет электросамокатов на пешеходных улицах поддерживают 60% жителей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapret-elektrosamokatov-na-peshehodnyh-ulitsah-podderzhivayut-60-zhitelej-krasnodara
Запрет электросамокатов на пешеходных улицах поддерживают 60% жителей Краснодара
Фото пресс-службы администрации Сочи

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести ряд ограничений для электросамокатов. В частности, предлагается  ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч и запретить проезд по пешеходным улицам. Кроме того, предлагают запретить их использование людям до 18 лет.

Инициативу поддержал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Согласно результатам исследования, проведенного с 31 мая по 2 июня, с ними согласны 60% краснодарцев.

Отмечается, что за дополнительные ограничения чаще высказывались женщины, чем мужчины — 69% и 57% соответственно. Также сторонников инициативы больше среди тех, у кого есть дети. Таких среди опрошенных было 70% против 57% бездетных.

Против ограничений выступили 24% респондентов. Из них 17% полагают, что меры слишком жесткие и можно было снизить ограничение по возрасту до 14 лет, ведь «подросткам все равно не запретишь». Еще 7% сочли, что меры, напротив, недостаточны — 15 км/ч, по их мнению, слишком высокая скорость. Чрезмерными запреты чаще называли люди до 34 лет — таковы 25% против 11% людей старшего поколения, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», необходимость дополнительных ограничений депутаты объяснили ростом случаев ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020 году — 430, в 2021 году — 704, в 2022 году — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941

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