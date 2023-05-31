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В России могут запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-mogut-zapretit-proezd-elektrosamokatov-po-peshehodnym-ulitsam
В России могут запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

Письмо с предложением ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам депутаты Госдумы направили в МВД и Минтранс.

Сообщается, что также предлагают запретить пользоваться электросамокатами людям до 18 лет. Ужесточить правила использования электросамокатов предлагается из-за роста статистики по ДТП с участием этого транспорта.

«В стране постоянно растет число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В 2019 году было зафиксировано 147 случаев, в 2020 году — 430, в 2021 году — 704, в 2022 году — 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали — 941», — цитирует документ газета «Известия».

Читайте также: в Сочи сократят число зон, где можно ездить на электросамокатах и гироскутерах.

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