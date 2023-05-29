В Сочи сократят число зон, где можно ездить на электросамокатах и гироскутерах

В Сочи увеличат количество территорий с ограничениями для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, сигвеи, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса.

Сейчас на курорте запрет на перемещение на электросамокатах действует на улице Навагинской.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, на курорте уделяют особое внимание безопасности дорожного движения. С представителями компаний-прокатчиков электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ведут постоянную работу. Также на курорте планируют расширить перечень зон, где будут действовать ограничения для электросамокатов.

Прокатные фирмы Сочи разрабатывают интеллектуальную систему для контроля скорости электросамокатов. Система будет автоматически снижать скорость на пешеходных переходах и в местах скопления большого количества людей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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