Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи сократят число зон, где можно ездить на электросамокатах и гироскутерах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sokratyat-chislo-zon-gde-mozhno-ezdit-na-elektrosamokatah-i-giroskuterah
В Сочи сократят число зон, где можно ездить на электросамокатах и гироскутерах
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи увеличат количество территорий с ограничениями для средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, сигвеи, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса.

Сейчас на курорте запрет на перемещение на электросамокатах действует на улице Навагинской.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, на курорте уделяют особое внимание безопасности дорожного движения. С представителями компаний-прокатчиков электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ведут постоянную работу. Также на курорте планируют расширить перечень зон, где будут действовать ограничения для электросамокатов.

Прокатные фирмы Сочи разрабатывают интеллектуальную систему для контроля скорости электросамокатов. Система будет автоматически снижать скорость на пешеходных переходах и в местах скопления большого количества людей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: женщина на электросамокате сбила 8-летнюю девочку в Сириусе.

Статьи
Островский, Глинка и «Голубой огонек»: какими премьерами Музыкальный театр порадует в юбилейный сезон?
Островский, Глинка и «Голубой огонек»: какими премьерами Музыкальный театр порадует в юбилейный сезон?
Что такое кетодиета: польза и принципы питания
Что такое кетодиета: польза и принципы питания
Что говорят звезды: знак зодиака Рак
Что говорят звезды: знак зодиака Рак
В черной одежде летом жарче: правда или миф?
В черной одежде летом жарче: правда или миф?
Гастрит: симптомы, профилактика и лечение
Гастрит: симптомы, профилактика и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях