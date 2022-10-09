Запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения
Об этом 9 октября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, продолжается работа по организации стабильного транспортного сообщения между Крымом и Краснодарским краем.
«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ»», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram.
Также усилили работу по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта. Досматривают все автомобили и проезжающих граждан.
По словам главы администрации Керчи Святослава Брусакова, 9 октября паром «Лаврентий» с 16 грузовиками на борту совершил первый рейс из Крыма в порт «Кавказ». Паром готовится к погрузке для выхода в следующий рейс. Сейчас в Керчи в очереди на паром стоят 250 большегрузов.
Между портом «Крым» и портом «Кавказ» курсирует паром «Керченский-2», который перевозит автомобили «Газелей» и малотоннажные транспортные средства. Также готовятся к запуску паром «Мрия» для большегрузов и малый паром «Ейск», сообщает ТАСС.
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