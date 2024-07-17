Заправки на воде для яхт предложили создать в Черном море

Заправочные станции на воде для заправки яхт и маломерных судов предложили создать в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.

Президент организации Александр Волков пояснил, что судов в море ходит много, в том числе пассажирских и маломерных, но заправок при этом для них нет. Он отметил, что за эту инфраструктуру отвечают Росморречфлот, Минтранс, МЧС и Ространснадзор, однако в их документах требований и СНИПов в отношении причальной инфраструктуры для заправки небольших судов нет.

«Бункеровочные операции сегодня происходят сами собой, из канистр и пакетов. Если вы увидите, как утром в Сочинском парке люди с черными пакетами бегут к своим судам — это заправка, она происходит таким образом. У нас есть пассажирский причал, но на нем нельзя осуществлять нефтеналивные операции. Если это нефтеналивной причал, на нем нельзя осуществлять пассажирские операции. Если вы сделали причал как положено для того, чтобы заправлять судно, должны будете создать еще один причал, на котором будете осуществлять пассажирские операции. Один погонный метр причала при этом стоит в среднем 1 млн долларов», — рассказал эксперт.

В связи с этим Союз подготовил предложения, которые направлены на урегулирование понятийного аппарата нормативной части, благодаря чему заправочные станции могут появиться в море, сообщает «Ъ-Сочи».

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