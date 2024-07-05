В Новороссийске провели анализ морской воды и ее обитателей в Цемесской бухте

АО «Черномортранснефть» провело биологический мониторинг состояния воды и живых организмов в акватории Черного моря в Новороссийске.

Мониторинг провели путем исследования образцов гидробионтов — это моллюски, которые размещены в специальных садках и на опорах нефтеналивного причала.

Для объективности картины в местах расположения полигона отобрали образцы фито- и зоопланктона и морской воды.

Загрязняющих веществ и углеводородов по результатам анализов в тканях моллюсков не обнаружили. Кроме того, биологи пришли к выводу, что на момент исследования мидии и устрицы характеризуются хорошим развитием.

Кроме того, анализ планктона показал позитивную картину развития беспозвоночных и одноклеточных животных. В зоообразцах сообразно времени года доминируют теплолюбивые виды ракообразных.

«Анализ проб морской воды выполнила аккредитованная экоаналитическая лаборатория ПК «Шесхарис» и установила, что концентрации исследуемых веществ находятся в нормативных границах», — сообщает пресс-служба АО «Черномортранснефть».

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