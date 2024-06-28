Работы по открытию прорана в Суджукской лагуне Новороссийска станут ежемесячными

Об этом стало известно 27 июня по итогам заседания комитета по вопросам промышленности, экологии и транспорта города-героя.

Завершена подготовка к системной работе по открытию прорана между Черным морем и лиманом на Суждукской косе, отметила депутат Гордумы Новороссийска Фатма Кашка. Такие работы планируют проводить ежемесячно.

«Более того, разрабатывается проект и готовится смета к техническому решению проблемы. Не первый раз обращаются экологи по вопросу состояния лагуны. И доклад ответственных лиц, в котором обозначается системность решения вопроса, всех присутствующих депутатов удовлетворил. Как нам доложили, службы готовы без просьб и напоминаний ежемесячно открывать проран», — написала депутат Фатма Кашка в своем Telegram-канале.

Морские штормы забрасывают галькой проран, соединяющий Суджукскую лагуну и море. Из-за этого прекращается водообмен, рыба не может зайти в лагуну на нагул, а у птиц сокращается кормовая база, рассказала депутат. Она добавила, что при этом вода начинает дурно пахнуть и менять цвет, что также плохо сказывается на развитии мальков рыб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода в Суджукской лагуне Новороссийска потемнела из-за нового прорана.