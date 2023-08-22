«Заправился» наркотиками: на 10 лет посадили виновника ДТП, в котором погибли беременная женщина и девочка

Мужчина подал в суд апелляционную жалобу на приговор, которым его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц и совершенном в состоянии опьянения.

Согласно приговору, смертельное ДТП произошло 9 мая 2021 года около 4:00. Водитель автомобиля LADA ехал по трассе «Кореновск — Тимашевск». Там он выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Geely, в котором ехали 4 человека — водитель, его жена, находившаяся на 7 месяце беременности, и двое детей.

В результате аварии погибли беременная женщина и ее 8-летняя дочь. Мужчина и мальчик получили травмы.

Установили, что на момент ДТП виновник был в состоянии наркотического опьянения. Кореновский районный суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с подсудимого 5,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

Сторона защиты решила обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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