«Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
Работы принимаются до 5 февраля. Лучшие фотографии будут представлены на выставках в экоцентрах «Лаура» и «Гузерипль» и в Тисо-самшитовой роще, а их авторы получат дипломы и памятные подарки от заповедника.
Принять участие в конкурсе «Заповедный объектив» может каждый желающий в возрасте от 16 лет.
Отбор пройдет в четырех номинациях. В номинации «Кавказ заповедный» выберут самые удачные пейзажные снимки из Кавказского заповедника. Для любителей растений предусмотрели номинацию Botanica. Для нее можно применять макросъемку. В номинации «Лапы, зубы, хвост» оценят снимки животного мира Кавказского заповедника, в том числе Приазовского заказника. В номинации «Люди гор» выберут лучшие фотографии людей, передающих идеи экотуризма.
Отдельно отмечается, что фото, представленные на конкурс, должны принадлежать только конкурсанту. Желательно, чтобы у каждой работы было свое название. Итоги подведут 6 февраля, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.
Детально все условия прописаны в Положении о конкурсе.
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