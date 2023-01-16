Новый рекорд: Кавказский заповедник в 2022 году посетили 563 тыс. туристов
По числу посещений Кавказский заповедник входит в топ-5 ООПТ РФ и является лидером по турпотоку среди заповедников страны.
«Динамика с каждым годом идет по нарастающей. Для сравнения, в 2021 году число гостей составило 539 тыс. человек. Интересно было проанализировать статистику посещений заповедника и время нахождения на территории. В последние годы мы видим, что количество туристов, интересующихся многодневными походами, становится все больше. При этом среднее время, проведенное каждым туристом на маршруте, сократилось. Иными словами, турист стал ходить в походы не на 4-5 дней, как это было раньше, а чаще выбирает маршруты, которые может пройти за 1-2 дня», — рассказал директор Кавказского заповедника Сергея Шевелев Шевелев.
С июня по ноябрь 2022 года по 10 летним многодневным пешим эколого-туристическим маршрутам прошли почти 100 тыс. человек. В 2021 году — 79 тыс. туристов.
Отмечается, что зимой турпоток не снижается. За новогодние праздники маршруты заповедника посетили свыше 17 тыс. туристов. Это на 25% больше показателей прошлого года. Рекордсменом стал парк «Южные культуры», его посетило более 6 тыс. гостей. Отмечается, что резко возрос спрос на экоцентры Гузерипль, Лаура и однодневный поход по плато Лагонаки, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.
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