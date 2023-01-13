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У рыбы начался жор: лов щуки с 15 января запретят в Приазовском заказнике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/u-ryby-nachalsya-zhor-lov-shhuki-s-15-yanvarya-zapretyat-v-priazovskom-zakaznike
У рыбы начался жор: лов щуки с 15 января запретят в Приазовском заказнике
Фото unsplash.com

Согласно приказу Минсельхоза РФ, лов щуки запрещен с 15 января по 28 февраля на всех водных объектах Краснодарского края. В Приазовском заказнике будут проводиться рейды.

Ограничения обусловлены тем, что пресноводный хищник сейчас готовится к нересту. Кроме того, у щуки начинается жор — рыба набирает максимальный вес перед метанием икры. В этот период она становится легкой добычей для рыболовов.

Вылов щуки в это время ставит под угрозу численность популяции этой рыбы в водоемах.

Государственные инспекторы Кавказского заповедника рекомендуют отпускать попавшихся на крючок щук. В противном случае рыбаку грозит протокол о нарушении. В зависимости от нанесенного природе ущерба административное дело может превратиться в уголовное, сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

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