У рыбы начался жор: лов щуки с 15 января запретят в Приазовском заказнике
Общество
13.01.2023 16:57
Согласно приказу Минсельхоза РФ, лов щуки запрещен с 15 января по 28 февраля на всех водных объектах Краснодарского края. В Приазовском заказнике будут проводиться рейды.
Ограничения обусловлены тем, что пресноводный хищник сейчас готовится к нересту. Кроме того, у щуки начинается жор — рыба набирает максимальный вес перед метанием икры. В этот период она становится легкой добычей для рыболовов.
Вылов щуки в это время ставит под угрозу численность популяции этой рыбы в водоемах.
Государственные инспекторы Кавказского заповедника рекомендуют отпускать попавшихся на крючок щук. В противном случае рыбаку грозит протокол о нарушении. В зависимости от нанесенного природе ущерба административное дело может превратиться в уголовное, сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
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