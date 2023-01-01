Заплыв и забег: в Сочи любители здорового образа жизни встретили первый день нового года

Более 50 горожан и гостей курорта 1 января приняли участие в забеге на гору Ахун.

Длина дистанции составила 11 км. Некоторые из легкоатлетов переоделись в карнавальные костюмы.

Как отметил глава городского департамента физкультуры и спорта Анатолий Мирошников, жители Сочи регулярно выходят на пробежки. На курорте растет популярность этого вида спорта.

«В новом году по поручению главы города Алексея Копайгородского продолжим максимально активно поддерживать спортивные проекты, акции и мероприятия, вовлекать еще больше наших жителей», — добавил он.

На пляже около санатория «Южное взморье» 1 января прошел новогодний заплыв в Черном море, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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