Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости

Утром 1 января на набережной города-героя собрались сторонники здорового образа жизни.

Забег стартовал в 10:00 от памятника отцам-основателям города на Форумной площади. В мероприятии принял участие глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Второй год участвую в трезвом забеге и поддерживаю эту традицию. С каждым разом мероприятие охватывает все больше и больше новороссийцев — сегодня в забеге приняли участие 310 человек, в прошлом году участников было в три раза меньше. Это значит, что многие начинают предпочитать здоровье неправильному питанию и вредным привычкам», — написал мэр Новороссийска в своем Telegram-канале.

Организатором мероприятия выступили отдел по делам молодежи и Центр физкультурно-массовой работы.

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