Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
Спорт
01.01.2023 14:50
Утром 1 января на набережной города-героя собрались сторонники здорового образа жизни.
Забег стартовал в 10:00 от памятника отцам-основателям города на Форумной площади. В мероприятии принял участие глава Новороссийска Андрей Кравченко.
«Второй год участвую в трезвом забеге и поддерживаю эту традицию. С каждым разом мероприятие охватывает все больше и больше новороссийцев — сегодня в забеге приняли участие 310 человек, в прошлом году участников было в три раза меньше. Это значит, что многие начинают предпочитать здоровье неправильному питанию и вредным привычкам», — написал мэр Новороссийска в своем Telegram-канале.
Организатором мероприятия выступили отдел по делам молодежи и Центр физкультурно-массовой работы.
Читайте также: Новогодний забег 1 января пройдет в Краснодаре.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- Курорт «Роза Хутор» открыл для катания около 10 км трасс
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи