Запланированные Рособрнадзором проверки возмутили учителей в России

Ведомство планирует проверить компетенции педагогов в сентябре этого года. Сами учителя восприняли эту новость негативно.

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков подчеркнул, что профсоюз уже готовит коллективное письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова. По его словам, реакция на новость была бурной и эмоциональной.

«Люди вообще не понимают, что это такое, для чего это делается. Называют это саботажем каким-то, вредительством», ― добавил он.

Глава ведомства Анзор Музаев объяснил, что анализировать будут в основном показатели учеников. Сама проверка обезличена, а заполнять ничего не надо. Тем не менее учителей это не удовлетворят. По словам Казакова, на уровне администрации школы «будут все прекрасно знать», что может стать лишним поводом давления на учителей.

Кроме того, Казаков назвал неподходящим время года для таких новостей, так как летом педагоги отдыхают и набираются сил. Заявления о предстоящих проверках заставляют волноваться, хотя учебный год еще даже не наступил, сообщает 360.ru.

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