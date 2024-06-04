Кондратьев: в образовательных организациях Кубани работают 42,7 тыс. педагогов

Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов 4 июня провел совещание с руководителями регионов. В нем принял участие глава Кубани Вениамин Кондратьев.

На заседании в режиме видеоконференции обсудили решение кадрового вопроса в школах.

«Укомплектование кадрами школ — задача, которую поставил перед нами глава государства. Необходимо создать дополнительную мотивацию молодым учителям, чтобы они шли работать в школы, видели перспективы профессионального и карьерного роста», — подчеркнул Владимир Устинов.

Полпред президента отметил, что в ЮФО педагогические вузы каждый год выпускают более 4,5 тыс. специалистов, однако многие после учебы не идут работать в школы. При этом наблюдается текучесть кадров среди уже работающих учителей.

«В регионах — свои стимулирующие меры: конкурсы, премии, развитие системы наставничества, выделение учителям земельных участков, компенсации выплат на жилищно-коммунальные услуги. При этом средняя зарплата в регионах округа — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Нужно добиваться повышения доходов педагогических работников», — заявил Владимир Устинов.

Полпред президента поручил главам регионов детально проанализировать ситуацию на местах, сформировать комплекс мер по решению кадрового вопроса.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что сейчас в школах края учатся 780 тыс. детей. По этому показателю регион занимает третье место в стране. В Краснодарском крае в течение пяти лет открыли 75 новых школ, всего с 2016 года — 90 учебных заведений. В образовательных организациях региона работают 42,7 тыс. педагогов, из них 37,2 тыс. — школьные учителя. Отмечается нехватка учителей математики, иностранного языка, русского языка и литературы, начальных классов, биологии, физики и химии.

По словам губернатора, для решения этих проблем предусматривают средства из краевой казны. Так, в рамках программы «Земский учитель» за 4 года привлекли 332 педагога. С 2022 года около 800 кубанских учителей получили 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. С октября 2023 года учителям выплачивают ежемесячную доплату в 5 тыс. рублей.

Кроме того, в муниципалитетах региона вводят дополнительные меры поддержки учителей, в том числе компенсации за наем жилья, единовременные выплаты, бесплатный проезд в муниципальном транспорте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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